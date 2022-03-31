Путин указал на попытки США перевести Европу на дорогой американский СПГ

Капиталы утекают в США, лишая ресурсов развития другие регионы мира, заявил глава государства.

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США пытаются перевести Европу на дорогой американский СПГ, подрывая этим конкурентоспособность европейских компаний, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Европейцев не только заставляют раскошелиться и, по сути, своими руками подорвать конкурентоспособность европейских компаний, убрать их с глобального рынка», - сказал Путин на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.

Ранее, 23 марта, Путин на совещании с правительством заявил об отказе Москвы принимать оплату за поставки природного газа в долларах и евро и отметил, что Россия будет рассчитываться в рублях.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе. В отношении РФ западные страны ввели экономические санкции.