В стране и мире В авиакомпании «Россия» заявили о переводе всех самолетов в российский реeстр Виталий Музыка Благодаря наличию российских сертификатов летной годности, авиаперевозчик сможет использовать эти самолеты. © Фото: Россия Виталий Колмыков Читайте нас на: Все 125 самолетов авиаперевозчика «Россия» переведены в российский реестр. Об этом сообщила пресс-служба компании. «Авиакомпания "Россия" перевела все эксплуатируемые самолёты в российскую юрисдикцию. Все процедуры выполняются в соответствии с российским авиационным законодательством», - цитирует ТАСС сообщение. Отмечается, что получение российских сертификатов летной годности даст возможность авиакомпаниям продолжать использовать самолеты иностранного производства. Ранее сообщалось, что российские перевозчики потеряли 78 самолетов, которые были арестованы за границей после начала спецоперации на Украине в результате введения против РФ экономических санкций. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика