Авиакомпания Utair перевела 50 самолетов в отечественный реестр

Авиакомпания Utair перевела в российский реестр 50 самолетов для бесперебойного обслуживания пассажиров и заказчиков. В Utair отметили, что авиакомпании было направлено уведомление от бермудских авиавластей о приостановлении действия сертификатов летной годности в отношении воздушных судов с регистрацией на Бермудах.

Так, президент «Utair - Пассажирские авиалинии» Олег Семенов сообщил, что в ответ российская авиакомпания незамедлительно ограничила полеты данных самолетов, ибо Utair «выполняет полеты в строгом соответствии с российским и международным законодательством и, как всегда в своей практике, нарушений не допускает».

«Мы начали переводить самолеты в российский реестр еще в прошлом году и на сегодня закончили перевод всего флота, включая дальнемагистральные широкофюзеляжные Boeing 767. Имеющегося парка из 50 лайнеров в российской регистрации достаточно для бесперебойного авиационного обслуживания наших пассажиров и заказчиков», - приводит компания слова Семенова.

В авиакомпании также пояснили, что Utair перевела в отечественный реестр 50 самолетов, выполняющих рейсы по маршрутной сети как внутри страны, так и за границей. Компания отмечает, что ранее весь свой флот, находившийся в операционном лизинге, а именно девять самолетов Boeing 737NG, она вывела из эксплуатации в соответствии с требованиями собственников - лизингодателей, заключенными контрактами, а также российским и международным законодательством.

Напомним, Росавиация дала рекомендации российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах с 6 марта приостановить полеты за границу, а из-за рубежа - с 8-го. Более того, ведомство порекомендовало гражданам РФ использовать коммерческие рейсы иностранных компаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с Россией.