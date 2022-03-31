В ДНР заявили об уничтожении двух вертолетов ВСУ силами ПВО республики около Мариуполя

В Народной милиции также сообщили о пресечении попытки эвакуации руководителей националистов.

© Фото: Народная милиция ДНР

Народная милиция Донецкой республики заявила об уничтожении в четверг, 31 марта, двух вертолетов ВСУ силами противовоздушной обороны (ПВО). Сообщается, что летательные аппараты были сбиты около Мариуполя недалеко от населенного пункта Рыбацкое.

«Сегодня утром нашими средствами противовоздушной обороны недалеко от Мариуполя были обнаружены и уничтожены два вертолета противника, один из которых упал в районе населенного пункта Рыбацкое. Место падения второго вертолета и количество ликвидированных националистов уточняется», - сообщает ведомство в Telegram-канале.

Также в Народной милиции ДНР заявили, что была пресечена попытка эвакуации руководителей националистов.

«Политическое руководство в Киеве предприняло очередную попытку эвакуации главарей украинских националистов из Мариуполя», - говорится в сообщении.

Также в четверг Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что украинским силовикам не будет предоставлен выход по гуманитарному коридору из Мариуполя. Как сообщил Басурин, ранее они отказались от эвакуации, и потому считаются преступниками.