Замминистра обороны Евкуров вручил награды отличившимся в спецоперации по защите Донбасса
Всего было вручено 18 медалей «За отвагу». Церемония награждения состоялась в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров вручил в Подмосковье наград отличившимся в специальной военной операции по защите Донбасса военнослужащим.
Всего было вручено 18 медалей «За отвагу». Церемония награждения состоялась в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского.
Ранее в Минобороны России сообщили о потерях украинской бронетехники - как заметил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, вооруженные формирования Украины недосчитались 1 815 танков и других боевых бронированных машин.
Кроме этого, в российском оборонном ведомстве заявили об уничтожении крупных топливных баз Украины, с которых осуществлялось снабжение группировок в Донбассе.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов