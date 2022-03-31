Украина потеряла 1 815 танков и других боевых бронированных машин с начала спецоперации ВС РФ

Также уничтожены более 200 самолетов и вертолетов, более 200 ЗРК.

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С начала специальной военной операции Украина потеряла более 1 800 танков и других боевых бронированных машин, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, 216 зенитных ракетных комплексов, 341 беспилотный летательный аппарат, 1 815 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 762 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 689 единиц специальной военной автомобильной техники», - сказал он.

В течение ночи оперативно-тактической и беспилотной авиацией поражены 52 военных объекта Украины. Среди них: четыре командных пункта, один зенитный ракетный комплекс С-300, один «Бук-М1», две РСЗО, один склад боеприпасов и вооружения, два склада горюче-смазочных материалов и 38 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники.

Кроме того, ВС РФ продвинулись на шесть километров и форсировали реку Кашлагач во время наступления.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов