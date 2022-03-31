Украина потеряла 1 815 танков и других боевых бронированных машин с начала спецоперации ВС РФ
С начала специальной военной операции Украина потеряла более 1 800 танков и других боевых бронированных машин, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, 216 зенитных ракетных комплексов, 341 беспилотный летательный аппарат, 1 815 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 762 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 689 единиц специальной военной автомобильной техники», - сказал он.
В течение ночи оперативно-тактической и беспилотной авиацией поражены 52 военных объекта Украины. Среди них: четыре командных пункта, один зенитный ракетный комплекс С-300, один «Бук-М1», две РСЗО, один склад боеприпасов и вооружения, два склада горюче-смазочных материалов и 38 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники.
Кроме того, ВС РФ продвинулись на шесть километров и форсировали реку Кашлагач во время наступления.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов