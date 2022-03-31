Армия Армия Армия

МО РФ: уничтожены крупные топливные базы Украины, снабжавшие группировки в Донбассе

10:18 31.03.2022
Базы в четырех населенных пунктах поставляли топливо украинским войскам в Донбассе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

Российские Вооруженные силы 30 марта уничтожили ударами высокоточных ракет крупные базы хранения топлива в четырех украинских населенных пунктах. С этих баз осуществлялись поставки горючего для украинских войск в Донбассе. Об уничтожении сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Вечером 30 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены крупные базы горючего в населенных пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск, с которых осуществлялось снабжение топливом украинской группировки войск на Донбассе», - заявил Конашенков.

Ранее под городом Ровно ударом российских крылатых ракет была уничтожена украинская база горючего. Данная база использовалась для поставок топлива для техники ВСУ возле Киева.

Также Конашенков рассказал об украинских потерях в технике - противник лишился 1 815 танков и других боевых бронированных машин за все время спецоперации по защите Донбасса. 

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:18 Армия
Видео
МО РФ: уничтожены крупные топливные базы Украины, снабжавшие группировки в Донбассе
09:55 В стране и мире
Видео
Град осколков на головы: кадры из храма в момент обстрела луганской Варваровки
09:15 В стране и мире
Лавров заявил о неприемлемости размещения военных объектов НАТО в Центральной Азии
05:40 В стране и мире
Видео
Помогают всем: чеченский медик рассказал о работе в Мариуполе
06:15 В стране и мире
Басурин заявил, что задержанные в ДНР иностранные наемники будут преданы суду
Популярное
Видео
МО РФ опубликовало доказательства использования режимом Зеленского синагоги в Умани в военных целях
Видео
Груды бетона и обломки: опубликованы кадры с места обстрела ВСУ жилой многоэтажки в Донецке
Видео
С точностью до двух метров: как работают знаменитые «Искандеры» ВС РФ в ходе спецоперации на Украине
Видео
Дострелить до здравого смысла: чем помогают артиллеристам ЛНР агитационные снаряды
Видео
Шойгу заявил, что спецоперация на Украине продолжится до достижения поставленных целей
Видео
Шойгу заявил о выполнении в целом первостепенных задач спецоперации на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.