МО РФ: уничтожены крупные топливные базы Украины, снабжавшие группировки в Донбассе

Базы в четырех населенных пунктах поставляли топливо украинским войскам в Донбассе.

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Российские Вооруженные силы 30 марта уничтожили ударами высокоточных ракет крупные базы хранения топлива в четырех украинских населенных пунктах. С этих баз осуществлялись поставки горючего для украинских войск в Донбассе. Об уничтожении сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Вечером 30 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены крупные базы горючего в населенных пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск, с которых осуществлялось снабжение топливом украинской группировки войск на Донбассе», - заявил Конашенков.

Ранее под городом Ровно ударом российских крылатых ракет была уничтожена украинская база горючего. Данная база использовалась для поставок топлива для техники ВСУ возле Киева.

Также Конашенков рассказал об украинских потерях в технике - противник лишился 1 815 танков и других боевых бронированных машин за все время спецоперации по защите Донбасса.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов