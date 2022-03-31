В Кремле уважительно относятся ко мнению народа Южной Осетии, но никакие шаги не предпринимаются

Представитель Кремля отметил, что власти России с уважением относятся ко мнению народа Южной Осетии, но не предпринимали юридических шагов.

© Фото: freepik.com

В Кремле уважают мнение народа Южной Осетии о желании войти в состав Российской Федерации. Однако, по мнению Дмитрия Пескова, никакие действия российскими властями по этому поводу не предпринимаются. Об пресс-секретарь президента России заявил в четверг журналистам.

«Я не могу выразить никакую позицию, у нас в этом плане никаких ни юридических, ни иных действий не предпринималось, но в то же время в данном случае речь идет о выражении мнения народа Южной Осетии, мы с уважением к нему относимся», - заявил представитель Кремля Песков.

Ранее представители югоосетинской стороны высказали оценку о сроках проведения референдума о вхождении в состав России. Так, спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев заявил, что данный референдум состоится в ближайшее время.

Немного позднее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о возможности объединения с Северной Осетией в случае вхождения в состав РФ. Он сказал, что если страна войдет в состав России в качестве субъекта, то появится возможность объединения с Северной Осетией. В таком случае будущий субъект может получить название Осетия - Алания.