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В Кремле уважительно относятся ко мнению народа Южной Осетии, но никакие шаги не предпринимаются

Марина Крижановская
14:29 31.03.2022
Представитель Кремля отметил, что власти России с уважением относятся ко мнению народа Южной Осетии, но не предпринимали юридических шагов.
В Кремле уважительно относятся ко мнению народа Южной Осетии, но никакие шаги не предпринимаются
© Фото: freepik.com
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В Кремле уважают мнение народа Южной Осетии о желании войти в состав Российской Федерации. Однако, по мнению Дмитрия Пескова, никакие действия российскими властями по этому поводу не предпринимаются. Об пресс-секретарь президента России заявил в четверг журналистам.

«Я не могу выразить никакую позицию, у нас в этом плане никаких ни юридических, ни иных действий не предпринималось, но в то же время в данном случае речь идет о выражении мнения народа Южной Осетии, мы с уважением к нему относимся», - заявил представитель Кремля Песков.

Ранее представители югоосетинской стороны высказали оценку о сроках проведения референдума о вхождении в состав России. Так, спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев заявил, что данный референдум состоится в ближайшее время.

Немного позднее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о возможности объединения с Северной Осетией в случае вхождения в состав РФ. Он сказал, что если страна войдет в состав России в качестве субъекта, то появится возможность объединения с Северной Осетией. В таком случае будущий субъект может получить название Осетия - Алания.

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