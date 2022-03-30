В Южной Осетии оценили сроки проведения референдума о вхождении в состав РФ
Ранее президент республики назвал объединение с Россией стратегической целью.
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Спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев заявил, что референдум о присоединении республики к Российской Федерации состоится в ближайшее время.
«Референдум о вопросе присоединения Южной Осетии к России состоится в ближайшее время, (сказал) спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев», - сообщается в Telegram-канале Sputnik Осетия.
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал объединение с Россией стратегической целью. Он также сообщил о необходимости организовать референдум о вхождении республики в состав РФ.