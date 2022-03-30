В стране и мире В Южной Осетии оценили сроки проведения референдума о вхождении в состав РФ Игнат Далакян Ранее президент республики назвал объединение с Россией стратегической целью. © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости Читайте нас на: Спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев заявил, что референдум о присоединении республики к Российской Федерации состоится в ближайшее время. «Референдум о вопросе присоединения Южной Осетии к России состоится в ближайшее время, (сказал) спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев», - сообщается в Telegram-канале Sputnik Осетия. Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал объединение с Россией стратегической целью. Он также сообщил о необходимости организовать референдум о вхождении республики в состав РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика