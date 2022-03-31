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Глава Южной Осетии заявил о возможности объединения с Северной Осетией в случае вхождения в состав РФ

Алексей Курильченко
10:48 31.03.2022
В случае объединения новый субъект РФ получит название Осетия - Алания.
Глава Южной Осетии заявил о возможности объединения с Северной Осетией в случае вхождения в состав РФ
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что если страна войдет в состав России в качестве субъекта, то появится возможность объединения с Северной Осетией. В таком случае субъект может получить название Осетия - Алания.

«Алания у нас уже есть: и Северная Осетия - Алания и Южная Осетия - Государство Алания. Это уже одна Алания. Когда мы будем уже в составе Российской Федерации, есть тоже процедуры, которые связаны с объединением субъектов. На сегодняшний день Южная Осетия может войти в состав РФ как субъект России. Я думаю, что объединение Осетии необходимо», - заявил Бибилов в эфире телеканала «Россия 24».

Он также отметил, что в случае вхождения в состав РФ Южная Осетия увеличит безопасность республики и даст возможности для развития экономики.

«В новой Конституции РФ прописано, что Российская Федерация ни в коем случае никому не будет отдавать территории, которые есть в Российской Федерации. Это многократно увеличивает безопасность населения Республики Южная Осетия... Вы прекрасно знаете, что на сегодняшний день программа, которая была, это инвестиционная программа, которая направлена на развитие инфраструктуры, социальных объектов. На сегодняшний день мы проработали с РФ бюджет программы социально-экономического развития, эта программа на три года, и в финансовом плане это около четырех миллиардов рублей», - заявил глава республики.

Ранее Бибилов заявил, что для республики объединение с Россией является важной стратегической целью. По его словам, в ближайшее время будут предприняты юридические меры для реализации данного процесса. Спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев заявил, что референдум о присоединении республики к Российской Федерации состоится в ближайшее время.

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