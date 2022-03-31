Замминистра обороны Фомин обсудил взаимодействие на Украине с главой Красного Креста
В Министерстве обороны России сообщили, что разговор Александра Фомина и Петера Маурера состоялся по телефону.
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Заместитель министра обороны России Александр Фомин провел телефонный разговор с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Сообщается, что стороны обсудили вопросы взаимодействия Минобороны России и Красного Креста на украинском направлении.
Ранее в Минобороны России сообщали об украинских потерях бронетехники - согласно словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, Украина потеряла 1 815 танков и других боевых машин.
Также Конашенков заявил, что подразделения Вооруженных сил России продвинулись на шесть километров и форсировали реку Кашлагач.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов