Армия ВС РФ продвинулись на шесть километров и форсировали реку Кашлагач во время наступления Уничтожены до 60 украинских националистов, два танка, четыре БМП, девять автомобилей различного назначения. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: Вооруженные силы РФ при наступлении взяли под контроль населенный пункт Золотая Нива и форсировали реку Кашлагач, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Продвижение за сутки составило шесть километров. Уничтожены до 60 украинских националистов, два танка, четыре БМП, девять автомобилей различного назначения», - сказал он. Подразделения Луганской Народной Республики, завершив зачистку от боевиков населенного пункта Житловка, продвинулись вперед на пять километров и ведут бой с националистами на окраине населенного пункта Кременная. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика