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Президент Южной Осетии назвал объединение с РФ стратегической целью

Елизавета Потейчук
20:41 30.03.2022
Анатолий Бибилов также сообщил о необходимости организовать референдум о вхождении республики в состав РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Federation Council of Russia via Globallookpress.com
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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что для республики объединение с Россией является важной стратегической целью. По его словам, в ближайшее время будут предприняты юридические меры для реализации данного процесса.

«Я считаю, что объединение с Россией - наша стратегическая цель, наш путь, чаяние народа, и по этому пути мы будем двигаться», - написал Бибилов в своем обращении к гражданам в Telegram.

Как отметил глава республики, осетинский народ разделен, и его историческая цель - это «объединение в рамках одного государства». Причем данное намерение обозначалось не раз, Бибилов подчеркнул, что у Южной Осетии «была возможность воплотить многовековую мечту в жизнь в 2014 году, когда в родную гавань возвратился Крым». Бибилов также сообщил о необходимости организации референдума по объединению с Россией.

«В принципе в конституции Республики Южная Осетия все предельно четко расписано. Нам, конечно, надо спросить мнение народа, то есть сделать так, чтобы народ высказал свое отношение к тому, чтобы войти в состав России», - отметил президент республики в эфире программы «Соловьев Live».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в 2014 году бывший государственный секретарь США Джон Керри предлагал провести второй референдум в Крыму, чтобы его верифицировали «западные товарищи». Экс-госсекретарь США считает, что рефенрендум в Крыму 8 лет назад Россия провела честно, но в ускоренном темпе, отметил глава МИД РФ.

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