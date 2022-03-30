Глава китайского МИД на встрече с Лавровым заявил, что отношения двух стран выдержали новые испытания

Также он отметил, что серьезные изменения международной обстановки не помешали сохранить правильное направление и устойчивую тенденцию развития.

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Глава Министерства иностранных дел КНР Ван И заявил, что российско-китайские отношения выдержали новые испытания и сохранили правильное направление. Данное заявление прозвучало на встрече с его российским коллегой - министром Сергеем Лавровым.

«С начала этого года китайско-российские отношения выдержали новые испытания серьезных изменений международной обстановки, сохранили правильное направление и устойчивую тенденцию развития», - передает РИА Новости слова руководителя МИД КНР.

Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров находится с двухдневным визитом в Китайской Народной Республике. Во время него Лавров примет участие в третьей министерской конференции стран-соседей Афганистана, а также расширенной «тройке» по Афганистану (Россия, Китай, США и Пакистан).

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о прибытии российского министра в китайский Туньси. В то же время, комментируя документ Пентагона по актуальной стратегии национальной безопасности, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что попытки США оказать давление на Россию и КНР не увенчаются успехом.