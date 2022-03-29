В МИД КНР заявили, что попытки США сдержать Россию и Китай не увенчаются успехом

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что попытки США оказать давление на Россию и КНР не увенчаются успехом. Об этом он сообщил, комментируя документ Пентагона по актуальной стратегии национальной безопасности, в котором Россия названа «острой угрозой», а Китай - «постоянным соперником».

«Вышеупомянутый доклад о стратегии национальной безопасности США полон менталитета холодной войны и блокового противостояния. Китай и Россия являются двумя крупными державами, и попытка США сдержать и оказать давление на КНР и РФ успехом не увенчается», - цитирует РИА Новости слова дипломата.

Американское военное ведомство в последней стратегии национальной безопасности, составленной на 2022 год, охарактеризовало РФ как страну, представляющую «острую угрозу». А в пояснении к документу выражается отношение США к другим «опасным» государствам мира - Китаю, Северной Корее и Ирану.