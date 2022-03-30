Глава МИД России прибыл в китайский Туньси

© Фото: @MID_Russia Telegram

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров к настоящему моменту прибыл на территорию города Туньси в Китае. Здесь в скором времени пройдет встреча глав МИД в формате стран-соседей Афганистана.

Сегодня же Лавров примет участие в двусторонних встречах с иностранными партнерами. О прибытии российского министра сообщила в своем официальном Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в китайском внешнеполитическом ведомстве заявили, что попытки Соединенных Штатов оказать давление на КНР и Российскую Федерацию, тем самым сдержав их, не увенчаются успехом. Об этом он заявил после обнародования Пентагоном примечаний к новой стратегии национальной безопасности США.