Замглавы ФНПР предложил сократить рабочую неделю

Отмечено, что по причине сокращения количества рабочих мест на рынке труда, на них претендует большее количество людей.

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Заместитель руководителя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков заявил о возможности сокращения рабочей недели в России. Он объяснил это намерением сохранить рабочие места россиян.

Как пояснил представитель Федерации независимых профсоюзов, по причине сокращения количества рабочих мест на рынке труда на них претендует большее количество людей. Он также поделился мнением, что данная мера может быть применена в системообразующих отраслях экономики Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Возможно, имеет смысл сократить продолжительность нормального рабочего времени для того, чтобы разделить эту ставку без потери заработной платы между несколькими работниками», - заявил замглавы ФНПР Шершуков.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин выделил гранты для поддержки российских сетей быстрого питания. По данным пресс-службы Правительства Москвы, порядок предоставления уже утвержден. Сообщено, что условием для получения гранта является «открытие новых точек общественного питания в сегменте быстрого обслуживания, работающих в сегменте доступных цен, и прием на работу новых сотрудников».

Позднее Собянин заявил, что Москва не остановит выполнения государственного заказа и сохранит рабочие места - порядка 800 тысяч мест. Московский мэр отметил, что «совместно с бизнесом, <...>, мы переживем и эти сложные времена, и Москва будет еще сильнее».