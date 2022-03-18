Собянин заявил, что Москва не остановит выполнения госзаказа и сохранит рабочие места
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Собянин заявил, что Москва не остановит выполнения госзаказа и сохранит рабочие места
|
Собянин заявил, что Москва не остановит выполнения госзаказа и сохранит рабочие места
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Собянин заявил, что Москва не остановит выполнения госзаказа и сохранит рабочие места
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
13:40 Армия
В Минобороны России сообщили об отбитой украинской кассетной атаке на Мелитополь
13:14 Армия
Минобороны России: ВC РФ «Искандерами» уничтожили украинские пусковые установки
14:44 В стране и мире
Собянин заявил, что Москва не остановит выполнения госзаказа и сохранит рабочие места
12:07 В стране и мире
Лавров заявил, что Москва не допустит передачу Украине советских систем ПРО
10:18 Армия
Войска ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе, ведут бои за центр города
Популярное
Вандализм, оскорбления, нападение на дипломата: посол РФ об антироссийских настроениях в Литве
Прикрыть с воздуха: кадры сопровождения вертолетами ВКС военной техники ВС РФ на Украине
Умелые действия командования: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
В МО РФ рассказали о решении Киева легализовать «лицензию на убийство»
МО РФ опубликовало кадры уничтожения артиллерией позиций украинских националистов под Киевом
Решительность и профессионализм: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине