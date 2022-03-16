Собянин выделил гранты на развитие отечественных сетей быстрого питания в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил гранты для поддержки российских сетей быстрого питания. По данным пресс-службы столичного правительства, порядок предоставления уже утвержден.

Воспользоваться грантом предприниматели смогут с целью создания или расширения сетей фастфуда на территории Москвы.

«Условием получения гранта является открытие новых точек общественного питания в сегменте быстрого обслуживания, работающих в сегменте доступных цен, и прием на работу новых сотрудников», - говорится в соответствующем сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Заявки от предпринимателей будут приниматься с 28 марта по 30 июня 2022 года. Подобная поддержка по задумке должна обеспечить развитие индустрии быстрого питания в столице и заменить закрывающиеся точки питания, принадлежащие иностранным компаниям.

Ранее стало известно, что сеть ресторанов McDonald’s временно закрывает все свои рестораны на территории России. В компании заявили, что понимают, какое влияние это может оказать на российских коллег и партнеров, поэтому планируют сохранить зарплату всем 62 тысячам работников ресторанов в РФ. Решение о закрытии было принято после начала спецоперации России на Украине, когда зарубежные компании начали вводить антироссийские санкции.