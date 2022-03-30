ВСУ выпустили несколько десятков снарядов по Донецку со стороны Авдеевки

Обстрел Донецка велся из населенного пункта Авдеевка, уточнили в представительстве ДНР в СЦКК.

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Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк, используя 122-миллиметровые снаряды. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:30 - н.п. Авдеевка – г. Донецк: выпущено 20 снарядов калибром 122 мм», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов 122-миллиметрового калибра. Украинские войска обстреляли в 23.25 (мск) Петровский район Донецка. Было выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 мм, спустя два дня ВСУ выпустили 8 снарядов того же калибра по Донецку.