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Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле поселка Каштановое 20 ракетами системы «Град»

Марина Крижановская
08:08 29.03.2022
Сообщается, что украинские военные вели обстрел в 6:30 часов со стороны населенного пункта Ласточкино.
Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле поселка Каштановое 20 ракетами системы «Град»
© Фото: Народная милиция ДНР
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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили об очередном обстреле Донецкой Народной Республики со стороны Вооруженных сил Украины.

Таким образом, в 6:30 были направлены ракеты из населенного пункта Ласточкино в направлении поселка Каштановое. ВСУ применили реактивную систему залпового огня «Град», выпустив 20 ракет по жилому поселению Донецкой республики. Об этом сообщило представительство  (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:30 - н.п. Ласточкино - н.п. Каштановое: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"», - сообщает представительство в Telegram-канале.

Накануне вечером, 28 марта, Минобороны РФ сообщало, что националисты из минометов обстреляли очереди у пунктов выдачи помощи в пригороде Харькова. В результате обстрела три человека погибли, более 10 получили ранения.

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что «в пригороде Харькова боевики из минометов, установленных на так называемых "бандер-мобилях", обстреляли места массового скопления мирного населения: очереди у магазинов, банкоматов, пункты выдачи продовольствия и питьевой воды».

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