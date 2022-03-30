СМИ: в России могут проиндексировать МРОТ и прожиточный минимум на размер инфляции

В сообщении не уточняется, идет ли речь о текущем показателе роста цен или о прогнозном.

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В правительстве РФ обсуждается вопрос о индексации минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ) на размер инфляции. Об этом сообщает издание «Известия», ссылаясь на свои источники.

Согласно Минэкономразвития, годовая инфляция превысила 14,5% в середине марта. Аналитики Банка России прогнозируют инфляцию в 2022 году на уровне 20%, но официальный прогнозы не превосходят 5-6%.

По поручению президента РФ Владимира Путина в правительстве начали работу по разработке вариантов повышения МРОТ и ПМ.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что валасти Российской Федерации готовят очередной пакет контрсанкций, кабмин РФ выделил 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета, чтобы стабилизировать цены на хлеб.