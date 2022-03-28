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Цены на хлеб в РФ будут зафиксированы на уровне середины марта до конца года

Елизавета Потейчук
15:04 28.03.2022
Зампред правительства РФ Абрамченко отметила, что кабмин РФ выделил 2,5 миллиарда рублей из бюджета, чтобы стабилизировать цены на хлеб.
Цены на хлеб в РФ будут зафиксированы на уровне середины марта до конца года
© Фото: Виктор Лисицын, Global Look Press
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Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко провела совещание с регионами и бизнесом по поводу нынешней ситуации в хлебопекарной промышленности. По словам участников совещания, в настоящий момент сохраняется рост цен хлебобулочных изделий из-за повышения стоимости на сырье и материалы для производства готовой продукции.

В частности, Абрамченко заявила, что кабмин РФ выделил 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета, чтобы стабилизировать цены на хлеб. Как отметила вице-премьер, данная мера поспособствует запуску механизма моратория на повышение цен на хлебобулочные изделия.

«Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года», - говорится в сообщении на сайте правительства.

Ранее в Госдуме рассказали о способах преодоления последствий введенных против РФ санкций. Например, чтобы инфляция не ударила по наименее защищенным категориям населения, рост цен на хлеб, сахар и продукты из так называемого борщевого набора предлагают ограничить на уровне 5%.

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