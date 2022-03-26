Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

О жертвах и пострадавших в результате обстрела не сообщалось.

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Украинские войска обстреляли в 23.25 (мск) Петровский район Донецка. Было выпущено четыре снаряда калибром 122 мм. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23.25 - н.п. Победа - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 мм», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что украинские войска в среду, 23 марта, в 3.30 ночи обстреляли город Докучаевск в Донецкой народной республике. Также было выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.