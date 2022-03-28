ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов калибра 122 мм

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Вооруженные силы Украины выпустили по Донецку восемь снарядов 122-миллиметрового калибра. Об этом говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:14 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм», - говорится в Telegram-канале представительства.

Факт обстрела Вооруженными силами ВСУ Петровского района Донецка подтвердил корреспондент «Звезды» Олег Лавров.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что будут фиксировать и расследовать факты обстрелов ВСУ мирных жителей ДНР. Согласно заявлению СК РФ, 41 мирный житель, в том числе пятеро детей, получили ранения разной степени тяжести в результате обстрелов с украинской стороны за последние сутки.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.