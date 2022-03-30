Армия Минобороны РФ: киевский режим рассматривал использование биооружия против Донбасса и России Документы указывают на планы Киева использовать дроны, способные распылять смертельно-опасные вещества. © Видео: Министерство обороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress Читайте нас на: Киевский режим рассматривал возможность использования биооружия против населения Донбасса и РФ, сообщил официальный представитель Минобороны России с Игорь Конашенков. По его словам, попавшие в распоряжении российского военного ведомства документы указывают на планы Киева использовать дроны, способные распылять смертельно-опасные вещества. «Вскрытые факты доказывают, что киевский режим всерьез рассматривал возможность использования биологического оружия против населения Донбасса, и Российской Федерации», - сказал Конашенков. Генерал-майор пообещал рассказать более детально о результатах анализа полученных документов на специальном брифинге в скором времени. Также официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Вооруженных сил России прорвали укрепленную оборону противника и форсировали реку Шайтанку. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика