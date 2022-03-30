Минобороны РФ: киевский режим рассматривал использование биооружия против Донбасса и России
Киевский режим рассматривал возможность использования биооружия против населения Донбасса и РФ, сообщил официальный представитель Минобороны России с Игорь Конашенков.
По его словам, попавшие в распоряжении российского военного ведомства документы указывают на планы Киева использовать дроны, способные распылять смертельно-опасные вещества.
«Вскрытые факты доказывают, что киевский режим всерьез рассматривал возможность использования биологического оружия против населения Донбасса, и Российской Федерации», - сказал Конашенков.
Генерал-майор пообещал рассказать более детально о результатах анализа полученных документов на специальном брифинге в скором времени.
Также официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Вооруженных сил России прорвали укрепленную оборону противника и форсировали реку Шайтанку.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов