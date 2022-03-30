В МО РФ заявили о планах киевского режима применить беспилотники, способные распылять смертельно опасные вещества
Киевский режим мог использовать специально оборудованные беспилотники для распыления смертельно опасных веществ. Такой вывод сделали специалисты РХБЗ после изучения документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Особый интерес представляют документы, свидетельствующие о планах применения киевским режимом беспилотных летательных аппаратов, способных нести и распылять смертельно опасные вещества», - заявил Конашенков.
Также сообщается, что в ходе изучения документов российские эксперты установили людей, которые могут быть причастны к разработке биологического оружия. Среди них оказался сын президента США Джозефа Байдена Хантер.
Кроме этого, Игорь Конашенков раскрыл цель перегруппировки Вооруженных сил России на Украине.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов