Такой вывод сделали специалисты РХБЗ после изучения документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине.

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Киевский режим мог использовать специально оборудованные беспилотники для распыления смертельно опасных веществ. Такой вывод сделали специалисты РХБЗ после изучения документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Особый интерес представляют документы, свидетельствующие о планах применения киевским режимом беспилотных летательных аппаратов, способных нести и распылять смертельно опасные вещества», - заявил Конашенков.

Также сообщается, что в ходе изучения документов российские эксперты установили людей, которые могут быть причастны к разработке биологического оружия. Среди них оказался сын президента США Джозефа Байдена Хантер.

Кроме этого, Игорь Конашенков раскрыл цель перегруппировки Вооруженных сил России на Украине.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов