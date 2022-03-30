ВС РФ прорвали укрепленную оборону противника и форсировали реку Шайтанку

Кроме того, идет зачистка от националистических формирований населенного пункта Золотая Нива.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Вооруженные силы РФ при наступлении прорвали хорошо укрепленную оборону противника, форсировали реку Шайтанку и ведут бой с подразделениями 53-й механизированной бригады к Великой Новоселке. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Идет зачистка от националистических формирований населенного пункта Золотая Нива. Продвижение составило восемь километров. В данном районе уничтожено до 50 человек личного состава, три танка, пять БМП, восемь автомобилей различного назначения», - добавил он.

Подразделения Луганской Народной Республики наступают на Северодонецк. Ведутся бои по зачистке Житловки, добавил Конашенков. Он также сообщил о потерях националистов на северодонецком направлении.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов