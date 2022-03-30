В МО РФ заявили о связи разработки биооружия США на Украине с Хантером Байденом
В ходе изучения документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине российские эксперты установили людей, которые могут быть причастны к разработке биологического оружия. Среди них оказался сын президента США Джозефа Байдена Хантер. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Это руководители подразделений и сотрудники Минобороны США, а также его основных компаний-подрядчиков. Как показывают идущие журналистские расследования в западной прессе, данные кампании были напрямую связаны с сыном действующего президента США Хантером Байденом», - заявил Коншаенков.
Также Конашенков заявил, что киевский режим рассматривал использование биологического оружия против республик Донбасса и России. Для этого могли использоваться беспилотники со специальным оборудованием.
Кроме этого, в оборонном ведомстве РФ заявили о выполнении всех основных задач на Киевском и Черниговском направлениях.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов