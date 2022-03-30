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В Минобороны России заявили о выполнении всех основных задач на Киевском и Черниговском направлениях

17:59 30.03.2022
По словам официального представителя МО РФ, украинские системы ПВО, аэродромная инфраструктура, крупнейшие военные склады, центры подготовки и сосредоточения наемников были уничтожены.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Все поставленные боевые задачи российских вооруженных сил на Киевском и Черниговском направлениях выполнены. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, на первом этапе специальной военной операции по защите Донбасса планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на данных направлениях, включая Киев.

При этом ВС РФ должны были сковать их на поле боя без штурма указанных городов, чтобы избежать потери среди мирных жителей. Также планировалось нанести вооруженным формированиям киевского режима поражение, которое препятствовало бы применению этих сил на основном направлении действия ВС РФ - в Донбассе. Представитель военного ведомства подчеркнул, что все эти цели были выполнены

«Одновременно российская армия решала и другую задачу, а именно - в отсутствие притока свежих сил противника из западных и центральных регионов Украины, путем профессиональных военных действий, используя завоеванное абсолютное превосходство в воздухе, также используя современные высокоточные средства поражения, - создать все необходимые условия для проведения завершающего этапа операции по освобождению Народных Республик Донбасса», - сказал Конашенков.

Специально для этого созданные за восемь лет киевским режимом долговременные оборонительные укрепления продолжают подвергаться целевому огневому поражению. Все основные линии коммуникаций, снабжения и подхода резервов взяты под полный контроль, отметил Конашенков. Украинские системы ПВО, аэродромная инфраструктура, крупнейшие военные склады, центры подготовки и сосредоточения наемников были уничтожены.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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