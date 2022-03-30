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В Минобороны России раскрыли цель перегруппировки ВС РФ на Украине

18:04 30.03.2022
По его официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, Вооруженные силы России одновременно создали все необходимые условия для проведения завершающего этапа операции по освобождению Донбасса. 
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Минобороны России
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В Минобороны России раскрыли цель перегруппировки ВС РФ на Украине. Это сделал официальный представитель МО России Игорь Конашенков. 

«Целью перегруппировки российских Вооруженных сил является активизация действий на приоритетных направлениях и, прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса», - сказал Конашенков. 

По его словам, на первом этапе специальной военной операции по защите Донбасса стояла задача заставить Украину сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания крупных населенных пунктов на Киевском и Черниговском направлении. 

«Сковать их на поле боя и без штурма этих городов, во избежание потерь среди гражданского населения, нанести вооруженным формированиям киевского режима такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий наших Вооруженных сил - на Донбассе», - заметил Конашенков. 

Официальный представитель Минобороны России подчеркнул, что все эти цели были выполнены. 

По его словам, Вооруженные силы России одновременно создали все необходимые условия для проведения завершающего этапа операции по освобождению Донбасса. 

«С этой целью проводилась и продолжается постоянное, целевое огневое поражение созданных киевским режимом за восемь лет долговременных оборонительных укреплений. Взяты под полный контроль все основные линии коммуникаций, снабжения и подхода резервов. Уничтожены системы ПВО Украины, аэродромная инфраструктура, крупнейшие военные склады, центры подготовки и сосредоточения наемников. Работа по ним продолжается», - отметил Конашенков. 

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков провел промежуточный итог - все основные задачи Вооруженных сил России на Киевском и Черниговском направлении выполнены

Также Конашенков заявли, что ВС РФ прорвали укрепленную оборону противника и форсировали реку Шайтанку.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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