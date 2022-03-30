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Сбербанк аннулирует заявки на ипотеку, одобренные до 1 марта

Игнат Далакян
17:16 30.03.2022
Сообщается, что клиентам придется подать повторную заявку и получить новое решение финансовой организации.
Сбербанк аннулирует заявки на ипотеку, одобренные до 1 марта
© Фото: freepik.com
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Сбербанк аннулирует 31 марта заявки на ипотеку, которые были одобрены до 1 марта. Клиентам придется подать повторную заявку и получить новое решение банка. Об этом сообщает в среду пресс-служба Сбербанка.

«В период до 30 марта включительно банк продолжал выдавать кредит на ранее одобренных условиях, помогая клиентам завершить процесс купли-продажи недвижимости. Если заявка была одобрена до 1 марта, то для выхода на сделку с 31 марта и позже клиентам надо будет подать новую заявку на ипотеку и получить положительное решение банка», - цитирует ТАСС слова пресс-службы банка.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление кабинета министров России об изменении условий программы льготной ипотеки. Согласно постановлению, ставка по льготным ипотечным кредитам составит 12%.

До этого Банк России ограничил движение денежных средств в недружественные страны. Сообщается, что движение средств будет осуществляться через разрешение правительственной комиссии.

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