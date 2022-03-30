Мединский сообщил о готовности Киева договариваться с РФ впервые за много лет

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Руководитель российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что на переговорах в Стамбуле Киев впервые за многие годы выразил готовность договариваться с РФ. Он напомнил, что после антигосударственного переворота на Украине в 2014 году Россия годами выдвигала свои требования и киевскому режиму, и его покровителю - США.

«Вчера украинская сторона впервые зафиксировала, причем в письменном виде, свою готовность к выполнению целого ряда важнейших условий для строительства будущего, нормальных и, надеюсь, добрососедских отношений с Россией», - отметил глава российской делегации.

Также Владимир Мединский добавил, что позиция России по Крыму и Донбассу остается неизменной. Вместе с тем он добавил, что Украина, по сути, согласилась на требования о невступлении в НАТО и отказе от размещения военных баз.

Ранее в Кремле назвали позитивным фактором то, что Киев начал конкретно формулировать на бумаге свои предложения в переговорах с Москвой.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.