В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мединский сообщил о готовности Киева договариваться с РФ впервые за много лет

Елизавета Потейчук
16:21 30.03.2022
Глава российской делегации отметил, что Украина зафиксировала свою готовность в письменном виде.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Руководитель российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что на переговорах в Стамбуле Киев впервые за многие годы выразил готовность договариваться с РФ. Он напомнил, что после антигосударственного переворота на Украине в 2014 году Россия годами выдвигала свои требования и киевскому режиму, и его покровителю - США.

«Вчера украинская сторона впервые зафиксировала, причем в письменном виде, свою готовность к выполнению целого ряда важнейших условий для строительства будущего, нормальных и, надеюсь, добрососедских отношений с Россией», - отметил глава российской делегации.

Также Владимир Мединский добавил, что позиция России по Крыму и Донбассу остается неизменной. Вместе с тем он добавил, что Украина, по сути, согласилась на требования о невступлении в НАТО и отказе от размещения военных баз.

Ранее в Кремле назвали позитивным фактором то, что Киев начал конкретно формулировать на бумаге свои предложения в переговорах с Москвой.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:25 В стране и мире
Видео
Владимир Мединский подтвердил неизменность позиции РФ по Крыму и Донбассу
14:48 В стране и мире
Видео
Корабль «Союз МС-19» с двумя космонавтами РФ и американским астронавтом приземлился в Казахстане
14:29 В стране и мире
Верховный суд признал электросамокаты транспортным средством
12:38 В стране и мире
Видео
ФСБ: в РФ задержали 60 адептов неонацистской группировки «М.К.У.»*, подконтрольной киевским спецслужбам
13:00 В стране и мире
В Кремле назвали позитивными факторами конкретные предложения Украины на переговорах с РФ в Стамбуле
Популярное
Видео
МО РФ опубликовало доказательства использования режимом Зеленского синагоги в Умани в военных целях
Видео
Груды бетона и обломки: опубликованы кадры с места обстрела ВСУ жилой многоэтажки в Донецке
Видео
С точностью до двух метров: как работают знаменитые «Искандеры» ВС РФ в ходе спецоперации на Украине
Видео
Дострелить до здравого смысла: чем помогают артиллеристам ЛНР агитационные снаряды
Видео
Шойгу заявил, что спецоперация на Украине продолжится до достижения поставленных целей
Видео
Шойгу заявил о выполнении в целом первостепенных задач спецоперации на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.