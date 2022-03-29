Путин и Макрон обсудили переговоры России и Украины в Стамбуле

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Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским президентом Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно заявлению, в ходе разговора был продолжен обмен мнениями по актуальным аспектам развития ситуации вокруг Украины, в том числе с учетом завершившегося в Стамбуле очередного раунда переговоров представителей двух сторон. В ходе переговоров особое внимание президенты уделили гуманитарным вопросам.

«Подчеркнуто, что для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие», - говорится в заявлении.

Кроме того, были затронуты вопросы, связанные с решением перехода к оплате российскими рублями поставок природного газа из РФ, в частности в страны Европейского союза.

Ранее президент Франции раскритиковал оскорбительные высказывания американского президента о Путине. По мнению Макрона, не стоит эскалировать ситуацию вокруг Украины и отношений с Москвой ни словами, ни действиями.