В Стамбуле начались переговоры глав делегаций РФ и Украины в формате тет-а-тет
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Стамбуле начались переговоры глав делегаций РФ и Украины в формате тет-а-тет
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В Стамбуле начались переговоры глав делегаций РФ и Украины в формате тет-а-тет
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Стамбуле начались переговоры глав делегаций РФ и Украины в формате тет-а-тет
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