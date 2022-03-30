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Ювелирная точность: как работают «Искандеры» ВС РФ в ходе спецоперации на Украине

Виталий Никулин
14:08 30.03.2022
Комплексы «Искандер» бьют по важнейшим объектам военной инфраструктуры ВСУ.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Минобороны России сообщило, что расчеты комплексов «Искандер» уничтожили два ракетно-артиллерийских склада ВСУ в Донецкой области. Наряду с «Калибром» и «Кинжалом» эти комплексы обеспечивают российским войскам подавляющее превосходство в ударной мощи.

Комплекс позволяет уничтожать военные объекты противника с запредельной точностью. Корреспондент «Звезды» Виталий Никулин увидел, как «Искандеры» наносят удар.

Комплексы «Искандер-М» стоят на вооружении ВС России более 15 лет. И в спецоперации на Украине нашли свое применение. Бить по целям они способны с точностью до двух метров, что обеспечивает максимальные потери среди противника и минимальные среди мирного населения.

Ракеты, которая несет эта боевая машина, имеют не баллистическую, а управляемую траекторию. И ракеты-перехватчики просто не способны среагировать и сбить их. В итоге это грозное оружие, на позициях противника действительно, не оставляет камня на камне.

«Нанесли удар по торговому центру, показали фотографии этого центра. И, да. Как-то взяла гордость за то, что был уничтожен враг в таких масштабах. Он мог нанести большой урон нам, но мы перехватили и нанесли удар первыми», - рассказал командир расчета ОТРК «Искандер-М» Андрей.

Сегодня батареи ракетных комплексов по целям работают крылатыми ракетами. Со скоростью 2100 метров в секунду, огибая рельеф на сверхмалых высотах они идут к заданной точке.

«Искандеры» бьют по важнейшим объектам военной инфраструктуры ВСУ. Только что из пусковых контейнеров вышла пара крылатых ракет. Через несколько минут буквально через несколько минут они уже найдут свои цели.

Боевой расчет Андрея выполнил уже более десяти пусков ракетами различных типов. Сегодня в сторону Запада отправил почти трехтонную Р-500. Знает, что эта «посылка» придет точно по адресу. И в справедливости поставленных перед его расчетом задач не сомневается ни секунды.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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