Армия Армия Армия

С точностью до двух метров: как работают знаменитые «Искандеры» ВС РФ в ходе спецоперации на Украине

Виталий Никулин
алиса краузова
06:00 30.03.2022
Корреспондент «Звезды» пронаблюдал за работой российских комплексов «Искандер-М» в ходе спецоперации на Украине.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

«Калибры», «Кинжалы», «Краснополь» - высокоточное оружие, в том числе и уникальное, ювелирно решает боевые задачи. Оно стало залогом успеха спецоперации на Украине. Это признают военные эксперты и политики по обе стороны фронта.

Комплексы «Искандер-М» стоят на вооружении ВС России более 15 лет. И в спецоперации на Украине нашли свое применение по предназначению, выражаясь военным языком. Бить по целям способны с точностью до двух метров. Это обеспечивает максимальные потери среди противника и минимальные среди мирного населения.

На боевых позициях, в условиях столкновения с реальным противником, оперативно-тактические комплексы подтверждают свою уникальность. Высочайшая точность стрельбы дополняется маневренностью и скоростью развертывания.

«Комплекс разворачивается от двух до восьми минут и после, уже через пять-семь минут, готовность к нанесению ракетного удара... Оружие очень быстрое, современное и высокоточное. После пуска мы сворачиваемся и в течение трех минут занимаем новую позицию», - рассказал командир расчета ОТРК «Искандер-М» Александр.

Ракеты, которые несет эта боевая машина, имеют не баллистическую, а управляемую траекторию. И ракеты-перехватчики просто не способны среагировать и сбить их. В итоге, это грозное оружие на позициях противника не оставляет и камня на камне.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:32 В стране и мире
Reuters: прокачка газа по трубопроводу «Ямал - Европа» остановлена
23:54 Армия
Видео
Нужно все: как российские военные доставляют гумпомощь жителям Харьковской области
23:42 В стране и мире
Небензя: попытки изолировать РФ оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба
21:36 Армия
МО РФ: Киев приказал нацбатам подготовить постановочные ролики о «преступлениях российских военных»
22:33 Армия
МО РФ: согласованы девять гумкоридоров на Запорожском и Полтавском направлениях
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что спецоперация на Украине продолжится до достижения поставленных целей
Видео
Шойгу заявил о выполнении в целом первостепенных задач спецоперации на Украине
Видео
Авиация и ПВО ВС РФ сбили четыре украинских Су-24 над Черниговской областью
Видео
Вооруженные силы России сбили украинский истребитель Су-27 в небе над ДНР
СМИ: план США по увеличению поставок газа в Европу может обернуться «катастрофой»
Видео
Российские высокоточные крылатые ракеты уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.