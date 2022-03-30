С точностью до двух метров: как работают знаменитые «Искандеры» ВС РФ в ходе спецоперации на Украине

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«Калибры», «Кинжалы», «Краснополь» - высокоточное оружие, в том числе и уникальное, ювелирно решает боевые задачи. Оно стало залогом успеха спецоперации на Украине. Это признают военные эксперты и политики по обе стороны фронта.

Комплексы «Искандер-М» стоят на вооружении ВС России более 15 лет. И в спецоперации на Украине нашли свое применение по предназначению, выражаясь военным языком. Бить по целям способны с точностью до двух метров. Это обеспечивает максимальные потери среди противника и минимальные среди мирного населения.

На боевых позициях, в условиях столкновения с реальным противником, оперативно-тактические комплексы подтверждают свою уникальность. Высочайшая точность стрельбы дополняется маневренностью и скоростью развертывания.

«Комплекс разворачивается от двух до восьми минут и после, уже через пять-семь минут, готовность к нанесению ракетного удара... Оружие очень быстрое, современное и высокоточное. После пуска мы сворачиваемся и в течение трех минут занимаем новую позицию», - рассказал командир расчета ОТРК «Искандер-М» Александр.

Ракеты, которые несет эта боевая машина, имеют не баллистическую, а управляемую траекторию. И ракеты-перехватчики просто не способны среагировать и сбить их. В итоге, это грозное оружие на позициях противника не оставляет и камня на камне.