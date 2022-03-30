В Госдуме предложили расширить список экспортируемых за рубли товаров

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров. Помимо газа, в него могут включить удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и многое другое. О данном предложении Володин заявил, комментируя несогласие G7 с требованием рассчитываться за российский газ рублями.

«Если хотите получать газ - ищите рубли. По-другому не должно быть. Более того, будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и т. п.», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Председатель ГД также обратился к парламентам наложивших санкции стран и призвал их серьезнее относиться к рублевым расчетам.

Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе заявил, что европейским странам придется перейти на рубли при оплате за российские энергоносители. Вопрос о переходе к оплате на рубли за газ президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном.