Постпред РФ при ЕС: отказ Европы от российских энергоносителей стал бы самоубийственным

По мнению постпреда РФ, ситуация с энергоносителями может привести к правительственным кризисам в некоторых европейских странах.

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Странам Европы придется перейти на рубли при оплате за российские энергоносители. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Сергей Чижов.

«Я не вижу тут критической ситуации, а отказаться от российских энергоносителей, я думаю, было бы в известном смысле самоубийственным на данном этапе для стран Евросоюза», - сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

Постпред РФ при Евросоюзе также не исключил, что ситуация с энергоносителями может привести к правительственным кризисам в некоторых европейских странах.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин поручил перевести на рубли оплату за поставки газа к 31 марта. Изменение валюты платежа будет применено по отношению к странам, которые ввели санкции против граждан РФ.