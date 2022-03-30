В МО РФ заявили об уничтожении крупных украинских складов горючего и вооружения высокоточным оружием

Комплексом «Искандер» уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в Каменке, добавили в Минобороны.

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Вооруженные силы РФ уничтожили крупные украинские склады горючего и вооружения высокоточным оружием в ходе спецоперации на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий, с которых осуществлялись поставки топлива для бронетехники украинских войск на Донбассе», - сказал он.

Также оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка в Донецкой области. Также Конашенков сообщил о сбитом украинском Су-24 под Ровно.

Основное предназначение «Искандера-М» - уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.

«Искандер» использует высотную сверхманевренную квазибаллистическую ракету. Обладает сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПВО. Благодаря смешанной системе наведения достигается высокая точность попадания - пять-семь метров. Дальность стрельбы - до 500 километров.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов