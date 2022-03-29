Эрдоган заявил, что наступило время, чтобы переговоры Москвы и Киева принесли результат

Президент Турции также добавил, что переговоры в Стамбуле могут содействовать встрече лидеров России и Украины и его страна «готова принять эту встречу».

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступила пора, чтобы переговоры России и Украины принесли результат. С данным заявлением он обратился к делегациям России и Украины перед их переговорами в Стамбуле.

«Пришла пора, чтобы переговоры принесли результат. В Турции мы искренне этого желаем и готовы содействовать», - передает его слова РИА Новости.

Также турецкий лидер сказал, что «эти переговоры в Стамбуле могут содействовать встрече лидеров России и Украины». Он отметил, что «Турция готова принять эту встречу».

Встреча делегаций Москвы и Киева проходит во дворце Долмабахче. Немногим ранее сообщалось, что российский бизнесмен Роман Абрамович также находится на территории Турции, в Стамбуле.

Также президент Сербии Александр Вучич некоторое время назад предложил провести переговоры России и Украины в Белграде. По его заявлению, Сербия ни во что не вмешивается и счастлива предложить свою столицу в качестве переговоров.