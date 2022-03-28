Президент Сербии предложил провести переговоры РФ и Украины в Белграде

По мнению Вучича, Сербия ни во что не вмешивается и счастлива предложить свою столицу в качестве переговоров.

© Фото: Belarusian Foreign Ministry via Globallookpress.com

Сербия счастлива предложить Белград в качестве места проведения переговоров делегаций России и Украины. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.

«Что касается нас, то мы бы хотели, чтобы мир наступил как можно раньше, это была бы лучшая новость на свете. Мы не вмешиваемся ни во что. Если кто-то думает, что Белград - хорошее место для переговоров, мы счастливы предложить его нашим украинским и нашим российским друзьям», - передает ТАСС слова Вучича.





Президент Сербии также напомнил, что прежде в Белграде уже проходили переговоры подобного формата, как по Украине, так и по Афганистану.

Ранее сообщалось о том, что самолет с делегацией России на борту приземлился в аэропорту города Стамбул, где состоятся переговоры с украинской стороной.