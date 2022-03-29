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ТАСС: Абрамович находится в Стамбуле, где предстоят российско-украинские переговоры

Марина Крижановская
09:24 29.03.2022
Отмечается, что встреча обеих делегаций состоится во дворце Долмабахче.
ТАСС: Абрамович находится в Стамбуле, где предстоят российско-украинские переговоры
© Фото: imago stock&people, Globallookpress
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Российский бизнесмен и миллиардер Роман Абрамович находится на территории Турции. В частности сообщается, что он пребывает в Стамбуле. Напомним, что во вторник, 29 марта, в этом турецком городе должны пройти российско-украинские переговоры. Информацию о местонахождении Абрамовича в Стамбуле передет корреспондент ТАСС.

«Встреча делегаций Москвы и Киева состоится во дворце Долмабахче», - приводит информацию агентство.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Абрамович был задействован в начальном этапе переговоров с Украиной. Он добавил, что тот «действительно на начальной стадии принимал участие».

Накануне поступала информация, что российская делегация прибыла в Турцию на переговоры с Украиной. Самолет Ту-204-300, который перевозит российскую делегацию из Москвы, приземлился в стамбульском аэропорту имени Ататюрка.

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