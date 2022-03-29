Прогресс очевиден: о чем договорились Россия и Украина на переговорах в Стамбуле

Ключевым вопросом для обсуждения Украина назвала договор о международных гарантиях безопасности и режим прекращения огня для обеспечения гуманитарных аспектов.

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Весна в турецкой столице непредсказуема: то солнечная погода, то облачная. Босфор под полным штилем, но в центре Стамбула оживленно. Отряды турецкой нацгвардии контролируют улицы, прилегающие к месту переговоров. Была стянута бронетехника, а вооруженная автоматами полиция работала на блокпостах.

Автомобили представительского класса подъезжали один за другим. На крыжах дежурили снайперы. У раскинувшегося на проливе дворца Долмабахче столпились десятки журналистов: турецких, западных, украинских и российских.

Любопытно, что это монументальное здание было построено в духе европейского зодчества, вопреки османским обычаям. Возможно, именно поэтому турецкий версаль, был выбран площадкой для переговоров: мультикультурализм объединяется с традиционными ценностями. Делегацию РФ на переговорах с украинской стороной встретил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Глава МИД Турции провожает гостей, знакомит с коллегами и проводит по залу небольшую экскурсию. В стенах Долмабахче творил русский художник Иван Айвазовский, 28 его полотен украшают интерьеры дворца. И вот две делегации встречаются за столом переговоров. Пожалуй, впервые возникла возможность услышать, как стороны приветствуют друг друга.

Когда до переговоров оставались считанные минуты, в зал прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который ненадолго задержался у российской стороны и спросил, как дела у Владимира Мединского, главы делегации РФ.

Турецкий лидер обменялся парой фраз и с Романом Абрамовичем. О том, что он находится в Стамбуле, знали накануне - бизнесмен налаживал контакт с Рустемом Умеровым - украинским меценатом, и Ибрагимом Калыном - турецким ученым, дипломатом и сторонником идеологии о синтезе между Исламом и Западом. В Кремле подробнее рассказали о роли Абрамовича в переговорах.

«Роман Абрамович, он задействован для того, чтобы осуществлять контакты между двумя сторонами, нужно соответственно получить двустороннее одобрение. В случае с Абрамовичем, это одобрение есть с двух сторон», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Двусторонним переговорам впервые предшествовала встреча в формате тет-а-тет. Новость в соцсетях опубликовал руководитель офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В деталях не раскрывалось то, с чем приехали обе делегации. Ключевым вопросом для обсуждения Украина назвала договор о международных гарантиях безопасности и режим прекращения огня для обеспечения гуманитарных аспектов. Отмечается, что переговорщики один раз делали перерыв, во время которого Мединский озвучил первые успехи журналистам.

«Мы заявили протест в отношении появившихся видеозаписей с издевательствами над пленными российскими военнослужащими. Это протест украинской стороной принят, они пообещали принять самые жесткие меры, если первыми их поймают, тех, кто допускал эти военные преступления. Если поймают наши, то сами понимаете. Нас услышали», - рассказал глава российской делегации.

Представители украинской делегации подтвердили данную мысль.

«Никто не отменял правила ведения войны, все нарушения будут иметь юридические последствия и получат надлежащую юридическую оценку», - говорит руководитель офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Российская сторона назвала три часа переговоров с Украиной конструктивными и содержательными. Два шага в сторону деэскалации конфликта - дипломатический триумф. Контуры будущего договора раскрываются впервые.

«Украина провозглашается постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями в целях реализации внеблокового ядерного статуса. Эти гарантии безопасности не распространяются на территории Крыма и Севастополя, Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Севастополь военным путем. Также не распространяется на ту часть Украины, которую она называет отдельными районами ЛДНР. Со своей стороны РФ не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз», - изложил Мединский.

При этом Киев пообещал отказаться от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз и проведения учений с иностранными инструкторами без согласия государств гарантов, среди которых есть и Россия. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин объяснил, что переговоры о подготовке нейтралилета, безъядерного статуса и предоставлении Украине гарантий безопасности перешли в практическую плоскость.

«Минобороны РФ в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и целей вышеуказанного договора, принято решение кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлении», - сказал Фомин.

Российская делегация продолжила беседу уже в кругу турецких партнеров. Среди не менее важных заявлений - не исключена встреча на высшем уровне. Диалог между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским возможен даже параллельно с согласованием договора между министрами иностранных дел, а значит возможность заключить мир станет ближе.