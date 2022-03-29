Мединский заявил, что Москва «сделала два шага» навстречу Киеву для деэскалации конфликта
Глава российской делегации отметил, что речь идет о политических и военных шагах.
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Глава российской делегации на переговорах с Россией Владимир Мединский заявил, что Москва сделала «два шага» навстречу Киеву для деэскалации конфликта. Он уточнил, что речь идет о политических и военных шагах.
«Мы также делаем два шага по деэскалации конфликта навстречу», - заявил Мединский.
По итогам переговоров в Стамбуле замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил о кардинальном сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлении. В свою очередь Мединский добавил, что встреча президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского станет возможной, как только будет подготовлен договор.