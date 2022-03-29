В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мединский заявил, что Москва «сделала два шага» навстречу Киеву для деэскалации конфликта

Алексей Курильченко
15:08 29.03.2022
Глава российской делегации отметил, что речь идет о политических и военных шагах.
Мединский заявил, что Москва «сделала два шага» навстречу Киеву для деэскалации конфликта
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Глава российской делегации на переговорах с Россией Владимир Мединский заявил, что Москва сделала «два шага» навстречу Киеву для деэскалации конфликта. Он уточнил, что речь идет о политических и военных шагах.

«Мы также делаем два шага по деэскалации конфликта навстречу», - заявил Мединский.

По итогам переговоров в Стамбуле замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил о кардинальном сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлении. В свою очередь Мединский добавил, что встреча президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского станет возможной, как только будет подготовлен договор.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:50 В стране и мире
Видео
Мединский назвал условие для встречи Путина и Зеленского
14:20 В стране и мире
В Стамбуле завершились переговоры делегаций России и Украины
14:08 В стране и мире
Патрушев заявил о фактах разработки США микробов, поражающих определенную человеческую популяцию
13:03 В стране и мире
Видео
Песков заявил, что участие Абрамовича в переговорах было одобрено Россией и Украиной
12:15 Армия
Видео
Шойгу заявил о выполнении в целом первостепенных задач спецоперации на Украине
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что спецоперация на Украине продолжится до завершения поставленных целей
Видео
Шойгу заявил о выполнении в целом первостепенных задач спецоперации на Украине
Видео
Авиация и ПВО ВС РФ сбили четыре украинских Су-24 над Черниговской областью
Видео
Вооруженные силы России сбили украинский истребитель Су-27 в небе над ДНР
СМИ: план США по увеличению поставок газа в Европу может обернуться «катастрофой»
Видео
Российские высокоточные крылатые ракеты уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.