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«Немцы ничего не знают»: журналист из Германии рассказал об увольнении после поездки в Донбасс

Елизавета Потейчук
20:57 29.03.2022
По словам Ульриха Хайдена, немецкая пресса в последние годы сообщала лишь о положительных сторонах Украины и о том, «как она хочет в Европу».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Немецкий журналист Ульрих Хайден много лет проработал корреспондентом в газете Freitag, в которой печатались его статьи, заметки, репортажи и другие материалы различного рода. Но в один момент шеф-редактор газеты Филипп Грассман направил письмо Хайдену о разрыве сотрудничества. Причем эта ситуация по времени совпала с поездкой журналиста в пресс-тур по Донбассу по приглашению России. Ульрих в интервью «Звезде» раскрыл содержание этого письма.

«Там написано, что ваша позиция в отношении Украины - это недопустимо. Вы не можете у нас писать в то время, пока идет спецоперация. Мы ценим ваши статьи, которые вы писали, но в этой теме вы не можете. Я звонил ему несколько раз, но он не взял трубку. Взамен этого он написал на меня наглое письмо. Я был в такой злости, что я думал: “Это не только против меня, это против читателей”», - говорит Хайден.

Журналист также отметил, что общество со временем теряет знания о Второй мировой войне, в связи с чем людьми постепенно утрачивается ответственность за то, чтобы не было войны. При этом в последние годы немецкая пресса, говорит Хайден, лишь о положительных сторонах Украины и о том, «как она хочет в Европу».

«А что конкретно в Украине - нападения на ветеранов, убийства журналистов, обстрелы в Луганске и Донецке, отключение воды от Крыма? Таких вещей миллион, и дают их буквально в одном предложении. И мне жалко немцев, потому что они ничего не знают, и это русским тоже надо знать, потому что каждый человек имеет ответственность», - добавил Ульрих.

По словам Хайдена, в Германии сложилась такая позиция, что журналистам предписывают критиковать спецоперацию России на Украине, так как страна желает помощь украинцам, «которые от нее страдают». Поэтому журналист ожидал, что рано или поздно его деятельности начнут всячески препятствовать.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ выступает против отправки миротворцев НАТО на территорию Украины. Немецкий лидер добавил, что Североатлантический альянс не станет добиваться введения бесполетной зоны над Украиной.

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