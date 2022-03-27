Только факты: как прошел пресс-тур зарубежных журналистов по ДНР

Делегация из 50 представителей средств массовой информации решила посмотреть, как и чем живет Донбасс.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Зарубежные журналисты ведут прямые эфиры, берут интервью, записывают стендапы из центра Донецка. Делегация из 50 представителей средств массовой информации решила посмотреть, как и чем живет Донбасс. Пресс-тур для западной прессы организован Министерством обороны России.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сейчас дает интервью иностранным журналистам. Они здесь день, максимум, два. Первое место которое они посетили - улица Университетская. Именно сюда несколько дней упали обломки ракеты «Точка-У». Погиб 21 человек, почти 40 получили ранения. Жертв могло быть больше, если бы не грамотная работа донецкой ПВО. Журналистам демонстрируют части сбитой ракеты. Даже после увиденного не все репортеры напишут правду.

Так, сразу после удара ВСУ «Точкой-У» одна из иностранных съемочных групп, которая работала в Донбассе, выдала в эфир лживый материал - якобы Россия обстреляла Донецк.

«Нам всего лишь нужно, чтобы они освещали то, что здесь происходит, объективно. Исходя из тех фактов, без какого-то политического окраса. Этого нам не хватает и то, что сейчас западные журналисты приехали сюда, мы им покажем все, что их интересует», - говорит Пушилин.

За восемь лет обстрелов Донецка вооруженными формированиями Украины погибло более 4,5 тысяч мирных граждан, 15 тысяч получили ранения.

Следующее место, которое показывают иностранной прессе, - Аллея ангелов в центре Донецка. На этой табличке 126 имен детей, погибших с 2014 года на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Здесь также есть колокол, сделанный из гильзы. Уполномоченная по правам человека в ДНР рассказывает страшные истории о том, что пережили люди.

Журналист иракского телевидения Сари Махмед следил за ходом спецоперации с самого начала. Он знает, что такое вооруженные конфликты, и прекрасно понимает, что является их предпосылками.

«Ни Украина, ни НАТО не оставили выбора России», - отмечает он.

Колонна с иностранными журналистами едет по трассе Ясиновалая - Горловка. Еще несколько дней назад эта дорога была не безопасна. Она полностью простреливалась артиллерией Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны Авдеевки. Под конвоем бронемашин журналисты едут в Горловку.

Этот город на севере от Донецка последние восемь лет подвергается обстрелам реактивной и ствольной артиллерии. ВСУ бьет самым крупным калибром. После начала спецоперации сюда постепенно возвращается мирная жизнь.

Рабочие заканчивают остеклять актовый зал 50-й горловской школы. Восстанавливают кирпичную кладку. В угол здания ровно месяц назад прилетел снаряд калибра 152мм. Осколки разлетелись на несколько десятков метров, в результате обстрела погибло двое учителей.

Еще одна женщина получила осколочное ранение в височной области. Секретарь школы Татьяна Нигурица показывает иностранной прессе, где она находилась в момент обстрела.

«Осколками пробило окно, монитор, стол. Я просто потеряла сознание», - объясняет она.

Немецкий журналист Ульрих Хайден освещал вооруженные конфликты в Афганистане, Чечне, Нагорном Карабахе. Его задача, как корреспондента, рассказать о происходящем через человеческие истории. Ведь большинство людей до конца не понимают весь ужас происходящего.

«В Москве ты можешь включить и выключить телевизор, а здесь это каждый день», - подчеркивает журналист.

Следующая точка - освобожденная Волноваха. Несмотря на то, что здесь уже тихо, по периметру выставлено оцепление, чтобы журналисты не вошли в здание, где могут быть растяжки.

На центральной площади российские военные оказывают гуманитарную помощь. Пресса это фиксирует. А в центральной больнице Волновахи украинские военные организовали огневую точку и разбомбили здании при отступлении. Журналисты говорят об этом на камеру.

«Мы услышали здесь местных жителей, которые обвиняют украинскую армию. Это "Азов" при уходе из города больницу расстреляли», - отмечает сербский корреспондент Игорь Домьянович.

Огромная удача для зарубежных коллег. Вся пресса снимает как движется механизированная колонна БМП3 ВС РФ. Главное, чтобы под снятую картинку был написан правдивый текст.