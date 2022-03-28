Шольц выступил против отправки миротворцев НАТО на Украину

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ФРГ выступает против отправки миротворцев Североатлантического альянса на территорию Украины. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

Немецкий лидер добавил, что НАТО не станет добиваться введения бесполетной зоны над Украиной. По словам Шольца, военного участия войск Альянса в ситуации не будет ни в какой форме.

«Мы не будем действовать там в военной сфере, даже если называть это миротворческими войсками», - обозначил канцлер.

При этом, как указывает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ, Шольц заверил, что Запад делает все для помощи Киеву. В частности, главным инструментом влияния он назвал антироссийские санкции.

Ранее пресса сообщала, что на Украину из Германии прибыли 1,5 тысячи зенитных ракет «Стрела» и 100 пулеметов MG3. Кроме того на украинскую территорию будто бы были доставлены из ФРГ восемь миллионов патронов для пистолетов.