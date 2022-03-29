В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Байдену написали «шпаргалку» для объяснения заявлений о Путине

Алексей Курильченко
18:24 29.03.2022
Согласно тексту подсказки, президент США должен ответить, что не призывал к смене власти в России.
Байдену написали «шпаргалку» для объяснения заявлений о Путине
© Фото: Joshua Roberts, CNP, Globallookpress
Читайте нас на:

В Сети был опубликован лист с ответами, которых должен придерживаться президент США Джозеф Байден, отвечая на вопросы журналистов относительно высказываний о российском лидере Владимире Путине. Судя по тексту «шпаргалки», Байден должен сказать, что не призывал к смене власти в России.

«Я выражал моральное возмущение, которое испытывал к действиям этого человека. Я не артикулировал изменение политики», - цитирует РИА Новости текст подсказки.

В конце европейского турне Байден выступил перед прессой в столице Польши. Речь главы Белого дома изобиловала ничем не подкрепленными обвинениями в адрес официальной Москвы из-за ситуации на Украине. В частности, президент США заявил, что Путин «не может оставаться у власти». В Вашингтоне позже объяснили, что Байден не имел в виду смену власти в России. В Кремле заявили, что подобные высказывания президента США вызывают тревогу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:31 Армия
Видео
Шойгу заявил о присвоении наименования «гвардейская» двум бригадам ВС РФ
16:25 В стране и мире
Мишустин заявил о новом пакете контрсанкций
16:39 В стране и мире
Видео
Мединский озвучил предложения Украины о нейтральном статусе
14:08 В стране и мире
Патрушев заявил о фактах разработки США микробов, поражающих определенную человеческую популяцию
13:40 В стране и мире
Россия высылает по три дипломата из Латвии и Эстонии
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что спецоперация на Украине продолжится до достижения поставленных целей
Видео
Шойгу заявил о выполнении в целом первостепенных задач спецоперации на Украине
Видео
Авиация и ПВО ВС РФ сбили четыре украинских Су-24 над Черниговской областью
Видео
Вооруженные силы России сбили украинский истребитель Су-27 в небе над ДНР
СМИ: план США по увеличению поставок газа в Европу может обернуться «катастрофой»
Видео
Российские высокоточные крылатые ракеты уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.