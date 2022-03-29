Байдену написали «шпаргалку» для объяснения заявлений о Путине

Согласно тексту подсказки, президент США должен ответить, что не призывал к смене власти в России.

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В Сети был опубликован лист с ответами, которых должен придерживаться президент США Джозеф Байден, отвечая на вопросы журналистов относительно высказываний о российском лидере Владимире Путине. Судя по тексту «шпаргалки», Байден должен сказать, что не призывал к смене власти в России.

«Я выражал моральное возмущение, которое испытывал к действиям этого человека. Я не артикулировал изменение политики», - цитирует РИА Новости текст подсказки.

В конце европейского турне Байден выступил перед прессой в столице Польши. Речь главы Белого дома изобиловала ничем не подкрепленными обвинениями в адрес официальной Москвы из-за ситуации на Украине. В частности, президент США заявил, что Путин «не может оставаться у власти». В Вашингтоне позже объяснили, что Байден не имел в виду смену власти в России. В Кремле заявили, что подобные высказывания президента США вызывают тревогу.