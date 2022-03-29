Глава МИД Нидерландов объявил о высылке 17 российских дипломатов
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что из государства будут высланы 17 российских дипломатов. Как утверждает министр, они «представляют угрозу безопасности».
«Нидерланды высылают 17 российских разведчиков, работающих в российских представительствах в Нидерландах под дипломатическим прикрытием», - цитирует РИА Новости заявление главы МИД в соцсетях.
Напомним, ранее Нидерланды закрыли воздушное пространство для российских самолетов. В свою очередь, 24 февраля Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины для гражданских самолетов. Причиной стала угроза безопасности из-за применения вооружения и военной техники.
Ограничения последовали сразу же после объявления Владимира Путина о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Российский лидер объяснил, что Москве не оставили выбора.