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Глава МИД Нидерландов объявил о высылке 17 российских дипломатов

Елизавета Потейчук
17:31 29.03.2022
По словам министра, дипломаты из РФ «представляют угрозу безопасности».
Глава МИД Нидерландов объявил о высылке 17 российских дипломатов
© Фото: Посольство РФ в Нидерландах
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Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что из государства будут высланы 17 российских дипломатов. Как утверждает министр, они «представляют угрозу безопасности».

«Нидерланды высылают 17 российских разведчиков, работающих в российских представительствах в Нидерландах под дипломатическим прикрытием», - цитирует РИА Новости заявление главы МИД в соцсетях.

Напомним, ранее Нидерланды закрыли воздушное пространство для российских самолетов. В свою очередь, 24 февраля Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины для гражданских самолетов. Причиной стала угроза безопасности из-за применения вооружения и военной техники.

Ограничения последовали сразу же после объявления Владимира Путина о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Российский лидер объяснил, что Москве не оставили выбора.

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